Moda, Alberto Chalon (Giano Capital) tra nuovi investitori Lyst

editato in: da

(Teleborsa) – Giano Capital, costituita nell’autunno del 2020 con lo scopo di investire in startup tecnologiche, in fase di crescita, in Nord America ed Europa è tra i nuovi investitori di Lyst, la più grande piattaforma mondiale di ricerca di abbigliamento di lusso. Quest’ultima ha annunciato un round di finanziamento pre-IPO del valore di 85 milioni di dollari.

“Siamo orgogliosi di essere tra i nuovi investitori di Lyst, una realtà che sta diventando un vero e proprio volano per lo sviluppo dello shopping virtuale”. Lo ha dichiarato Alberto Chalon, Partner fondatore di Giano Capital.

“Siamo certi di poter contribuire al successo di Lyst mettendo a disposizione le nostre competenze. L’azienda, infatti, è guidata da un team solido, che ha saputo far crescere il business in modo incredibile. Dato il cambio di direzione strategica dei mega-brands globali, che scelgono ora di concentrarsi sui propri flussi di reddito Direct-to-Consumer, si apre una grande opportunità per Lyst. L’obiettivo è di collaborare con loro verso questa direzione”.