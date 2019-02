Moda: 3,8 mld di fatturato, 2017 da record per il comaparto italiano

editato in: da

(Teleborsa) – Con un fatturato da 3,8 miliardi ed utili netti medi giornalieri pari a 63 mila euro, il 2017 è stato un anno da record per la moda italiana. È quanto emerge dal rapporto annuale dell’Area Studi di Mediobanca sul settore della moda.

Il rapporto segnala che il fatturato aggregato ha raggiunto i 70,4 miliardi, balzando di 4,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Inoltre, l’indagine ha messo in luce come il settore degli abiti di tendenza, nel 2017, abbia rappresentato l’1,3% del PIL nazionale, in aumento rispetto all’1,1% del 2013.

Dall’analisi emerge anche la centralità del fatturato estero, che per le aziende italiane operanti nel campo dell’abbigliamento di stile ha rappresentato il 63% delle vendite totali nel 2017, con una quota superiore alla media delle principali società manifatturiere nostrane. Nell’insieme, invece, tra il 2013 ed il 2017, le italiane della moda hanno visto lievitare le proprie vendite annuali del 6,6%, insieme alle quali sono arrivati ulteriori 59,8 mila impiegati, che hanno portato a 363 mila il numero degli occupati nel settore.

Secondo il rapporto, però, il 40% delle società della moda italiane è di proprietà internazionale. Delle 100 imprese con un fatturato superiore ai 100 milioni di euro, infatti, 66 vengono controllate oltre i confini italiani. Qui, in Europa, i colossi della moda hanno registrato, nel 2017, ricavi aggregati per 226,2 miliardi, in aumento del 33% rispetto al dato del 2013. Nonostante l’Italia sia la nazione numericamente più rappresentata, la Francia, con il 30,3% dei ricavi aggregati, si è aggiudicata il primato per giro d’affari, grazie anche all’acquisizione di alcuni marchi italiani.

Con 42,6 miliardi di fatturato nel 2017, la francese LVMH si è confermata sul gradino più alto del podio tra i gruppi principali. A seguire, compaiono Inditex, Adidas ed H&M. Tra le italiane, il primo degli operatori nel 2017 è stato Luxottica.