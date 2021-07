Mobilità sostenibile, Sonego (Atlantia): a lavoro con AdR e Volocopter per portare a Roma primo aerotaxi elettrico

editato in: da

(Teleborsa) – E’ ormai evidente che la pandemia – ancora in corso – ha completamente ridisegnato il concetto di mobilità: spostamenti in calo e boom dei mezzi privati, in scia alle restrizioni adottate per contenere la diffusione del virus. A oltre un anno dall’esplosione dell’emergenza sanitaria, l’imperativo è trasformare una sventura in opportunità. Parola chiave, dunque, sostenibilità per costruire l’unico futuro possibile.



“Il nostro Gruppo ha investito 15 milioni di euro nella startup tedesca Volocopter, che sta producendo droni a trazione elettrica, quindi sostenibili, e ad alta capacità tecnologica, in grado di trasportare merci e persone”. Lo ha detto Massimo Sonego, Direttore Sviluppo Strategico di Atlantia, intervistato da Sky Tg 24.

“La nostra società controllata ADR sta lavorando con Volocopter, in raccordo con l’Enac, per sviluppare nell’aeroporto di Fiumicino il primo vertiporto, aeroporto a decollo e atterraggio verticale, d’Europa. La nostra ambizione è che nel giro dei prossimi due-tre anni questi mezzi di nuova generazione possano trasportare passeggeri in tragitti di media percorrenza, per esempio collegando l’aeroporto di Fiumicino con il centro della città di Roma. Entro la fine di ottobre, in concomitanza con l’avvio del G20, insieme ad ADR porteremo a Roma il prototipo di un “volocottero”, con l’intenzione di esporlo a Fiumicino in modo che i passeggeri inizino a familiarizzare con queste nuove forme di mobilità e tecnologia”.