Mobilità elettrica, Eni gas e luce: accordo con Be Charge

editato in: da

(Teleborsa) – Il cambio di passo imposto alla nostra società e ai nostri modelli dalla crisi da coronavirus passa anche e soprattutto per una mobilità più sostenibile, sana e sicura. Proprio in quest’ottica, Eni gas e luce ha annunciato oggi la firma di un accordo con Be Charge, società del Gruppo Be Power S.p.A. dedicata alla diffusione delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, in linea con la strategia di decarbonizzazione e transizione energetica di Eni , che punta entro il 2050 a diventare leader nella vendita di prodotti a basso impatto di carbonio.

L’accordo con Be Charge – chiarisce la nota – “prevede l’installazione, su tutto il territorio nazionale di colonnine di ricarica co-brandizzate ad accesso pubblico, per veicoli elettrici che verranno alimentate con energia verde fornita da Eni gas e luce, certificata tramite garanzie d’origine di provenienza europea, immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili. L’impegno congiunto, la capillarità della rete di ricarica e i servizi sempre più all’avanguardia, mirano ad accelerare la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile ed elettrica.”

“Grazie a Be Charge, Eni gas e luce aggiunge la possibilità di ricaricare la propria auto elettrica su suolo pubblico alla gamma di servizi dedicati alla mobilità elettrica, lanciata un anno fa”, sottolinea Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce.

“Attraverso questa partnership vogliamo permettere ai possessori di auto elettriche di ricaricare la propria auto ovunque si trovino, anche se fuori casa o lontani dalla propria azienda. Il nostro impegno è quello di incentivare la mobilità sostenibile, elemento chiave per la transizione energetica e a cui vogliamo contribuire attraverso un’appropriata diffusione dei sistemi di ricarica e delle infrastrutture per la loro gestione. Inoltre, forniremo alle colonnine di Be Charge energia elettrica 100% da fonti rinnovabili”.

Per Paolo Martini, Amministratore Delegato di Be Charge “la partnership con Eni gas e luce rafforza il posizionamento di leadership di Be Charge segnando un passaggio importante nel percorso di crescita della rete di ricarica italiana e dei servizi di ricarica (via App e non solo) sempre più innovativi, per una mobilità più consapevole e proiettata al futuro”. La partnership – conclude – “è un ulteriore passo verso il consolidamento di una strategia di espansione che vede già nel 2021 un aumento significativo dei punti di ricarica sul territorio, l’installazione di infrastrutture di ricarica sempre più potenti e l’apertura ad una mobilità elettrica senza confini anche in altri Paesi Europei”.