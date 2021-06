Mobilità e assegnazioni provvisorie, la scuola in piazza chiede al Governo di togliere i divieti

editato in: da

(Teleborsa) – Assieme agli insegnanti anche il personale amministrativo ed educativo della scuola ha protestato in tutte le piazze italiane contro il decreto Sostegni Bis, perché il provvedimento non offre alcuna soluzione e, ancora una volta, disconosce l’esistenza di queste categorie. Lo afferma il Presidente del sindacato Anief, Marcello Pacifico.

“Nell’ambito del Patto per la scuola, noi dell’Anief avevamo chiesto al governo delle ipotesi di reclutamento anche per il personale amministrativo ed educativo: ecco perché bisogna intervenire subito”, afferma.

“Basti pensare per esempio che i facente funzione Dsga si assumono soltanto se hanno una laurea – spiega il sindacalista – quando in realtà esercitano da anni il loro servizio nelle nostre scuole senza la laurea. Il problema ancora una volta è: per quale ragione con

una laurea o senza una laurea si può fare un certo tipo di lavoro e solo per una tipologia di un contratto e non per l’altra”.

“C’è poi un problema di organici e di profili professionali: ci sono 20.000 posti mai attivati nei profili di coordinamento – ricorda –

e ci sono anche dei problemi su posti che sono stati dati al personale delle cooperative e non sono stati dati ai supplenti a tempo

determinato”.

“Lo stesso vale per il personale educativo, ma anche personale docente” – sottolinea il Presidente dell’Anief – per esempio ci sono gli insegnanti di religione cattolica che non hanno avuto un concorso straordinario e non hanno un canale riservato come le Graduatorie per le Supplenze di prima fascia per poter essere assunti. E quindi anche loro da anni subiscono questa precarietà ed è da16 anni che non c’è alcun concorso espletato per loro. C’è anche un problema per gli insegnanti che hanno assunto un ruolo, hanno superato l’anno di prova, sono stati valutati dagli organi delle scuole, ma continuano ad essere licenziati o a vedersi riconvertire il contratto a tempo determinato”.

“Sono veramente tanti i temi che riguardano il personale della scuola”, commenta Pacifico, aggiungendo “tutto questo non può non prescindere dal rinnovo del contratto. Abbiamo fatto più di 200 assemblee sindacali a distanza nell’ultimo mese e siamo pronti come sindacato a proseguire insieme per cambiare alcune regole all’interno del contratto e fare in modo che il Patto per la scuola sia rispettato dal governo“.