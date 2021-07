Mobilita` aerea avanzata: le prospettive di sviluppo e di collaborazione fra Enac, Regione Campania e Cira

editato in: da

(Teleborsa) – Il futuro della mobilita` aerea avanzata (Advanced Air Mobility) e le prospettive di sviluppo e di collaborazione tra l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), la Regione Campania e il Cira (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), in un’ottica di sinergie tra istituzioni per traghettare il trasporto aereo verso il piu` ampio concetto di settore aerospaziale. Questi i temi al centro dell’incontro che si e` svolto oggi, 26 luglio 2021, presso la sede del Cira a cui hanno partecipato il presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Pierluigi Di Palma; il direttore generale dell’Enac Alessio Quaranta; l’assessore per la Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania, Valeria Fascione; e il presidente del Cira, Giuseppe Morsillo.

Di Palma – spiega Enac in una nota – ha introdotto la policy per la definizione di un accordo tra Enac, Asi (Agenzia Spaziale Italiana) e ministero della Difesa per costituire un fondo per finanziare progetti del “comparto aerospaziale” da realizzare, prevalentemente al Sud per intercettare anche le ingenti risorse del ministero della Coesione. Il progetto sara` aperto alla partecipazione di altri soggetti istituzionali tra cui Enav e gli Enti territoriali.

Quaranta ha illustrato le attivita` e l’impegno dell’Enac a favore della mobilita` aerea avanzata, un insieme di servizi di trasporto innovativi effettuati in un’ottica intermodale attraverso l’utilizzo di velivoli elettrici, in prevalenza a decollo e atterraggio verticale (eVTOL – vertical take off landing), con e senza pilota a bordo o autonomi, unitamente alle infrastrutture, in grado di migliore l’accessibilita` e la mobilita` delle citta`, delle aree metropolitane e dei territori, la qualita` dell’ambiente, della vita e della sicurezza dei cittadini.



L’incontro segue l‘iniziativa realizzata dall’Enac il 22 giugno, rivolta alle Regioni e finalizzata a rilevare e favorire l’accettazione sociale del territorio in tema di Mobilita` Aerea Avanzata facendo risaltare i benefici derivati dall’utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai servizi di trasporto. “Con la creazione di un ecosistema dedicato alla mobilita` aerea avanzata, – sottolinea la nota – l’Enac, quale Autorita` nazionale per l’aviazione civile, e il sistema Paese sono chiamati a svolgere un ruolo da protagonisti nel cui ambito si possono delineare concrete opportunita` anche per l’industria e per i territori, al fine di consentire l’integrazione sicura ed efficiente di questi servizi nel contesto territoriale, che contribuiranno a dare un’occasione alla filiera italiana di sviluppare competenze innovative da utilizzare nel contesto internazionale”.

In tale contesto l’Enac ha avviato l‘iniziativa “Creation of an Italian ecosystem for Advanced Air Mobility (AAM)” (Creazione di un Ecosistema italiano per la Mobilita` Aerea Avanzata) con le istituzioni di riferimento e i principali player del settore, per lo sviluppo dei nuovi concetti operativi tenendo conto delle esigenze territoriali, delle necessita` di regolazione e delle nuove tecnologie per l’abilitazione di un ecosistema che guidi la nazione verso la terza dimensione della mobilita`, quella verticale, e che permetta all’Italia di giocare un ruolo da protagonista nell’adozione e fornitura di prodotti di mobilita` aerea integrate, favorendo la crescita di un ambiente attrattivo per le attivita` di sperimentazione e abilitazione di tecnologie innovative.