Moavero, bilancio Ue: “Inadeguato, più risorse a politiche migranti”i

(Teleborsa) – Il dibattito sul Bilancio con l’Unione europea “è già cominciato” e “noi pensiamo che il quadro pluriennale dell’Unione europea che è stato presentato non sia adeguato alle sfide che l’Unione europea deve affrontare” anche perché “occorrono più risorse” per le politiche sull’immigrazione. Queste le parole del Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi a margine del Forum Ambrosetti.

OCCORRONO PIU’ RISORSE – “Pensiamo che questo bilancio vada rivisto e che in particolare si debba lavorare sul modo in cui questo viene nutrito. Se si vuole fare una seria politica dell’immigrazione con, per esempio, una forte azione di cooperazione e sviluppo e investimenti nei paesi d’origine dei migranti occorrono risorse superiori a quelle attualmente previste”, ha precisato.