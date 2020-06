editato in: da

(Teleborsa) – “Non possiamo chiudere di nuovo l’economia”. A dirlo è il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, in un’intervista a Cnbc.

Mnuchin ha anche aggiunto di essere pronto ad andare ancora una volta in Congresso per chieder ulteriori risorse a sostegno dell’economia in difficoltà per la pandemia Covid-19.