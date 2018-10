Mnuchin avverte la Cina: “no a svalutazioni competitive dello yuan”

editato in: da

(Teleborsa) – La Cina farebbe bene a non procedere con svalutazioni “strategiche” della propria moneta perché questo potrebbe portare ad una escalation della guerra commerciale con gli Stati Uniti. L’avvertimento giunge dal Segretario al Tesoro USA, Steven Mnuchin, a proposito del recente deprezzamento del renmimbi, o yuan.

Durante una intervista al Financial Times Mnuchin ha dichiarato: “Mentre valutiamo i temi commerciali non c’è dubbio che vogliamo essere sicuri che la Cina non proceda con svalutazioni competitive” facendo poi notare che il renminbi è sceso “in modo significativo” durante l’anno. Il Segretario al Tesoro ha però tenuto a precisare che dietro la caduta dello yuan ci potrebbero essere diverse ragioni, anche collegate alle questioni economiche del Paese.

Mnuchin ha poi fatto sapere che la questione valutaria farà parte delle trattative commerciali tra Washington e Pechino.