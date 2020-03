Mitsubishi Aircraft, primo volo test di FTV10 per SpaceJet 90

editato in: da

(Teleborsa) – Completato il volo inaugurale del Flight Test Vehicle 10 (FTV10), il primo Mitsubishi SpaceJet M90 nella configurazione di base. FTV10 è decollato in Giappone alle 14:53 (JST) dal Prefectural Nagoya Airport e ha condotto test in normali condizioni operative sull’Oceano Pacifico. Dopo circa due ore di volo, l’aereo è tornato a Nagoya alle 16:40 (JST). Con il completamento del primo volo di FTV10, Mitsubishi Aircraft Corporation è pronta per entrare nella fase finale dei certification flight testing per lo SpaceJet M90, primo aereo commerciale fabbricato in Giappone. SpaceJet M90 è un Regional Jet a due motori per trasporto passeggeri da 70/90 posti.

Hiroyoshi Takase, comandante del volo inaugurale FTV10, ha osservato: “Il flight test di oggi è stato condotto senza intoppi e secondo i piani. L’aeromobile ha soddisfatto le aspettative e si è comportato come previsto”.

“Sono molto lieto che FTV10, consegnato da Mitsubishi Heavy Industries nel gennaio di quest’anno, abbia condotto con successo il suo primo volo – ha detto Hisakazu Mizutani, presidente di Mitsubishi Aircraft – e voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che supportano continuamente il programma. Siamo entusiasti di questo ultimo passo nella certificazione del Mitsubishi SpaceJet M90″.

“E’ un avvenimento particolarmente incoraggiante – ha affermato Alex Bellamy, Mitsubishi Aircraft’s Chief Development Officern – in quanto segna l’inizio dei certification flight testing per il primo SpaceJet M90 nella configurazione finale. Siamo tutti orgogliosi di questo ultimo risultato, che riflette il duro lavoro di un team dedicato, il culmine di una trasformazione organizzativa e tutti i cambiamenti ingegneristici apportati dal 2016″.

Nelle prossime settimane Mitsubishi Aircraft prevede di continuare i flight tests su FTV10 a Nagoya, nonché di preparare il ferry flight verso il Moses Lake Flight Test Center (MFC) per unirsi al resto della Mitsubishi SpaceJet M90 test fleet, per la fase finale dei type certification flight test.

(Foto: Mitsubishi Aircraft Corporation)