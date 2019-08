MIT, sollecitato invio documenti per tavolo 22 agosto

editato in: da

(Teleborsa) – Un sollecito da parte del MIT è stato inoltrato a tutti i partecipanti del tavolo che sta studiando soluzioni tecniche per portare le grandi navi fuori da San Marco. Il Sollecito, a firma dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, è stato inoltrato in vista del prossimo incontro del tavolo tecnico, previsto per il 22 agosto, e riguarda le sintesi delle azioni da intraprendere per usare da subito gli attracchi diffusi.

Data l’importanza del prossimo incontro del gruppo di lavoro è stato fissato un nuovo termine per l’invio dei contributi da parte di tutti i soggetti interessati entro le ore 12 di oggi. Le valutazioni, analisi e considerazioni delle azioni da intraprendere sono essenziali alla effettiva e puntuale attuazione della richiesta da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e per una appropriata e conveniente pianificazione della eventuale riorganizzazione infrastrutturale delle banchine individuate.

Al tavolo partecipano, Autorità portuale e Capitaneria di Porto di Venezia, la Guardia di Finanza, la Polizia di Frontiera, l’Agenzia del Demanio, Venezia Terminal Passeggeri Spa, Terminal Intermodale Venezia Spa, Terminal rinfuse Venezia Spa, Venice Ro Port Mos S.C.p.A. e le compagnie croceristiche interessate.