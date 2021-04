MIT SIM, CdA delibera per passaggio a segmento ordinario di AIM Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di MIT SIM, società quotata su AIM Italia – Segmento PRO, ha deliberato di avviare le attività propedeutiche per il passaggio dal Segmento Professionale a quello ordinario del mercato AIM Italia, che si prevede possa essere completato entro il corrente esercizio, successivamente all’approvazione della Relazione Semestrale al 30 giugno 2021.

“Come promesso in IPO, chiederemo il passaggio dal segmento Professionale a quello ordinario del mercato AIM Italia a Borsa Italiana entro quest’anno – ha commentato Corinna zur Nedden, presidente del consiglio di amministrazione – Siamo particolarmente soddisfatti dei primi mesi di attività di MIT, che hanno confermato il nostro posizionamento forte come “The Specialist” per le società quotate su AIM Italia. Riteniamo quindi adeguato il timing per il passaggio anche in un’ottica di un potenziale ampliamento della nostra base di investitori”.

A seguire, si è riunita l’assemblea degli azionisti, che ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e ha deliberato di coprire la perdita pari a 791.243 euro mediante l’utilizzo parziale della riserva di sovrapprezzo di emissione risultante dall’esercizio 2020, che si ridurrà da 1.972.000 a 1.180.757 euro. Eletto anche il nuovo CdA.

(Foto: © Luca Ponti | 123RF)