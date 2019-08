MIT, sbloccati 20 milioni per diga di Cumbidanovu

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sbolccato risorse per 20 milioni di euro a favore della diga di Cumbidanovu a Orgosolo in Sardegna. I lavori per questa opera erano stati sospesi a causa della rescissione del contratto di appalto tra ITINERA e il Consorzio di bonifica.

Il Ministero, grazie allo sblocco di questi fondi, darà la possibilità di concludere la diga a trent’anni dal suo avvio, al momento le previsioni per la conclusione dell’appalto sono ferme al 2021.

Da inizio legislatura sono stati stanziati 1,577 miliardi di euro a favore del settore idrico tra Piano nazionale. Le risorse complessive diventano pari a ben 2,048 miliardi di euro, se si sommano i fondi FSC 2014-2020 destinati all’incremento della sicurezza delle dighe.