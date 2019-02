MIT, passi avanti trattative con Regioni per autonomia trasporti, energia, edilizia

editato in: da

(Teleborsa) – Sarebbero notevoli, gli sviluppi raggiunti nelle trattative tra le regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, impegnati a sciogliere il nodo sull’autonomia regionale proprio sulle tematiche di competenza del Dicastero.

Secondo una nota del Ministero, infatti, si sarebbe raggiunta un’intesa con la regioni Lombardia e Veneto valida per il riconoscimento ai due enti locali di quote comprese nel Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, oltre ad una partecipazione maggiore nella governance portuale.

Inoltre, riporta il comunicato del Dicastero, sarebbero stati fatti “enormi passi avanti” in materia di interventi edilizi di rigenerazione urbana e di lavorazione delle zone sismiche. Allo stesso tempo, il MIT ha anche “dimostrato apertura sulla possibilità di riconoscere autonomia alle Regioni in tema di infrastrutture idriche ed elettriche“.

Anche riguardo alle infrastrutture stradali che insistono sui rispettivi territori, il Ministero starebbe valutandola possibilità di concedere una maggiore autonomia alle regioni. Lo stesso, varrebbe anche per la possibilità che gli enti concorrano alla fase propositiva dei masterplan aeroportuali. Ritenuto “Preminente” da parte del Dicastero, l’interesse nazionale delle autostrade e delle reti ferroviarie.