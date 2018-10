MIT, parte sperimentazione veicoli a guida autonoma su strade pubbliche

editato in: da

(Teleborsa) – Il futuro di veicoli connessi e a guida automatica su strade pubbliche è sempre meno lontano. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ???????ha pubblicato sul proprio sito i moduli per la richiesta al MIT dell’autorizzazione alla sperimentazione su strade pubbliche di veicoli a guida automatica e per il preventivo nulla osta dell’ente gestore della tratta infrastrutturale sulla quale si intende eseguire la sperimentazione.

I Moduli, si legge in una nota del MIT, sono stati approvati il 4 ottobre 2018 dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per il veicolo connesso e a guida automatica.

L’autorizzazione alla sperimentazione su strade pubbliche può essere “chiesta, singolarmente o in maniera congiunta, dal costruttore del veicolo equipaggiato con le tecnologie di guida automatica, nonché dagli istituti universitari e dagli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli equipaggiati con le tecnologie di automazione della guida” precisa il Dicastero, aggiungendo che il richiedente dovrà indicare gli ambiti stradali per cui la domanda è presentata e, per ciascun ambito, le tratte infrastrutturali sulle quali intende condurre la sperimentazione, per le quali avrà ottenuto il preventivo nulla osta dell’ente gestore e che potrà richiedere con l’apposito modulo pubblicato.