MIT mette subito a disposizione risorse per Ponte Colorno – ...

(Teleborsa) – Sbloccati i fondi necessari ai lavori di manutenzione del Ponte tra Colorno e Casalmaggiore che sono stati messi a disposizione della Provincia di Parma, che è responsabile dell’intervento.

Lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che spiega come pochi giorni dall’insediamento del Ministro Danilo Toninelli, il MIT abbia garantito agli enti preposti la disponibilità delle risorse necessarie per la messa in sicurezza e il ripristino di quella che rappresenta un’opera fondamentale per quei territori, sbloccando a giugno 4,8 milioni di euro su un finanziamento complessivo di 6 milioni.