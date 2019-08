MIT, in un anno rivoluzione nel monitoraggio e manutenzione infrastrutture

editato in: da

(Teleborsa) – Ad un anno dal crollo del Ponte Morandi, il Governo si è impegnato per mettere in atto una rivoluzione copernicana nel monitoraggio e nella manutenzione delle infrastrutture, ma ha bisogno di tempo nonostante siano stati raggiunti ottimi risultati.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pronto il Decreto per la nascita del primo archivio informatico delle opere pubbliche, uno strumento pensato perché lo stato riesca a monitorare costantemente lo stato di tutte le infrastrutture italiane, così da intervenire tempestivamente lì dove c’è bisogno di manutenzione. Pronti sono anche Regolamento e Statuto dell’Ansfisa, la nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che rappresenta il braccio operativo con cui lo stato vigilerà sulla salute delle infrastrutture.

Inoltre, in corso c’è un cambio netto di paradigma, come dichiara il MIT: gli uffici tecnici hanno compiuto 180 ispezioni straordinarie su ponti e viadotti autostradali, e l’imprinting sulla manutenzione si vede nei 250 milioni di euro stanziati per la ristrutturazione dei ponti sul Po e i suoi affluenti e nei 2,7 miliardi contenuti nel contratto di programma ANAS dedicati al monitoraggio e allo stato di salute delle strade.