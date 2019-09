MIT, firmato il bando per finanziamenti ai piccoli comuni

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha firmato il decreto ministeriale che attua la norma del decreto Sblocca Cantieri per il finanziamento di interventi infrastrutturali in Comuni sotto i 3.500 abitanti.

Il decreto, che ad inizio agosto aveva ottenuto il via libera dalla Conferenza unificata, individua le modalità e i termini di accesso al finanziamento per lavori di immediata cantierabilità relativi a: manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e abbattimento delle barriere architettoniche.

Le risorse a disposizione, non utilizzate dai precedenti programmi per i piccoli comuni, sono più di 7,5 milioni di euro e verranno utilizzati per finanziare i suddetti interventi in 1.152 comuni. Il decreto è stato controfirmato dal Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e potrà così entrare in vigore.