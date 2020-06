MIT: firmato decreto per progetto tramvia Roma “Termini – Giardinetti – Tor Vergata”

editato in: da

(Teleborsa) – La Ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto che dà il via il finanziamento di oltre 213 milioni di euro per la tramvia di Roma “Termini – Giardinetti – Tor Vergata”.

Come specifica il Ministero in una nota, si tratta di risorse del Fondo Mit per il trasporto rapido di massa che consentiranno la procedura di trasformazione della linea ferroviaria “Roma – Pantano” in linea tramviaria e il passaggio di proprietà dalla Regione Lazio al Comune di Roma.

Il progetto, con gli ultimi adeguamenti tecnico economici introdotti dal Mit, prevede l’adozione dello scartamento ordinario per l’interconnessione della linea al resto della rete tramviaria, attuale e futura.

“La riqualificazione della tramvia restituirà alla cittadinanza un importante collegamento dell’Università di Tor Vergata al centro della città e viceversa, con un servizio veloce e mezzi moderni e accessibili”, spiega il comunicato.