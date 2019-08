MIT, Dell’Orco: “Sbloccati 250 milioni”

editato in: da

(Teleborsa) – Sbloccati 250 milioni di euro, destinati al periodo 2020-2030, per il rinnovo della Flotta delle unità navali adibite ai servizi di trasporto pubblico locale.

“Questo consentirà di adeguare il parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, con una particolare attenzione a persone con ridotta mobilità. Al Fondo, istituto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, si potrà accedere direttamente o attraverso società specializzate.” Lo dichiara Michele Dell’Orco, Sottosegretario Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Uno stanziamento che si aggiunge ai 260 milioni già investiti per il periodo 2017-2030. Inoltre, – conclude Dell’Orco – la Puglia e l’Umbria potranno beneficiare di 450 mila euro per effetto della rinuncia di altre Regioni, mentre l‘investimento per la laguna di Venezia è di circa 63 milioni di euro. Una risposta chiara alle tante richieste avanzate.”