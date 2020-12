MIT, De Micheli nomina D’Agostino amministratore unico di Ram

editato in: da

(Teleborsa) – Zeno D’Agostino, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, è stato nominato amministratore unico di Rete Autostrade Mediterranee (Ram) dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

Ram è la società in house del ministero nata con l’obiettivo di attuare il cosiddetto “Programma Nazionale delle Autostrade del Mare” all’interno del più ampio contesto della Rete Trans-Europea dei Trasporti (TEN-T), con specifico riferimento al Corridoio trasversale Motorways of the Sea (MoS).

“Nell’augurare buon lavoro al presidente D’Agostino, De Micheli –sottolinea il Mit in una nota – ringrazia l’ingegnere Ennio Cascetta per il grande impegno profuso”.