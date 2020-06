Mit assicura massima attenzione su porti del Nord Est

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti assicura la massima attenzione in merito alle recenti vicende che stanno interessando i porti di Trieste e Venezia.

Lo conferma il ministero in una nota in cui precisa che per Trieste, l’incarico di Commissario straordinario del Mare Adriatico Orientale a Mario Sommariva, è stato deciso per “assicurare continuità all’azione amministrativa dell’Autorità di Sistema Portuale ed impedire stasi connesse alla decadenza degli organi ordinari”.

La ministra Paola De Micheli ha poi “confermato la propria stima nell’operato del Presidente Zeno D’agostino“, motivo per cui il Mit “si è costituito a difesa del provvedimento di nomina nel ricorso proposto dal Presidente”.

In relazione al Porto di Venezia, il Mit ha formalmente incaricato la competente Direzione ministeriale di procedere ad approfondimenti tecnici e amministrativi sulla correttezza dei rilievi formulati dai due componenti del comitato di gestione in merito all’approvazione del rendiconto, senza però trascurare il parere favorevole espresso, a questo proposito, dai revisori dei conti.

Qualsiasi futuro provvedimento del Ministero – conclude la nota – sarà conseguente all’esito di tali verifiche.