Missoni verso la quotazione

(Teleborsa) – Missoni punta ai mercati finanziari.

Sulla scia di Prada, Salvatore Ferragamo , Brunello Cucinelli e Moncler anche la maison di Varese ha deciso di sbarcare in Borsa. A rendere nota la notizia, la presidente Angela Missoni durante un evento organizzato a Londra.

Per ora non è ancora nota la piazza finanziaria prescelta, ma stando alle indiscrezioni pubblicate dal Sole 24 ore, la Compagnia di moda avrebbe avviato una road map che punta alla quotazione per il 2023. La scelta potrebbe essere legata all’entrata in Missoni di Fondo Strategico Italiano, che ne ha acquisito il 41 per cento circa un anno e mezzo fa.

La quotazione in Borsa segue un nuovo piano strategico attuato dal marchio di moda che già nei mesi scorsi ha puntato ad esaltare la parte retail.