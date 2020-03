Misiani: blocco totale tributi “non immaginabile”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Governo sta predisponendo le norme per una moratoria su mutui per famiglie e imprese, oltre alla sospensione di alcune imposte, ma non è immaginabile il blocco totale delle imposte. A chiarirlo il Viceministro all’Economia, Antonio Misiani, a radio Rtl 102,5, parlando dell’emergenza Coronavirus.

“Credo – ha detto – che ci sarà anche una sospensione del versamento di alcune imposte, anche in questo caso dobbiamo dire la verità: non è immaginabile che si blocchi totalmente il versamento dei tributi, perchè altrimenti lo Stato non avrebbe i soldi per fare quello che deve fare, però faremo interventi importanti anche da quel punto di vista e costituiremo un fondo che poi decideremo successivamente come utilizzare, anche per indennizzare e compensare, almeno parzialmente, i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria. Confermo che ci sarà un intervento sulla questione del pagamento di alcune tasse e contributi”.