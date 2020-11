Misiani: a breve decreto legge su rinvio delle scadenze fiscali

editato in: da

(Teleborsa) – Nei prossimi giorni il Governo approverà il decreto legge per il rinvio delle scadenze fiscali. L’annuncio arriva dal viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, intervenuto ai microfoni di Radio anch’io” su Radio 1.

“Dovremmo fare un decreto legge – ha sottolineato – subito dopo l’approvazione in parlamento dello scostamento di 8 miliardi”. “Penso che sia una questione di giorni, perché la prima scadenza il 30 il novembre”, ha aggiunto Misiani. Quanto al rinvio dei versamenti, “il ministro Gualtieri ha detto che sarà fino ad aprile”.

Per le fusioni tra le banche “l’auspicio del governo è che si rafforzi la capacità di resilienza del sistema bancario, soprattutto in una fase in cui una grave recessione mette sotto stress i bilanci”, è stato il commento viceministro in merito all’Opa lanciata dal Credit Agricole sul Credito Valtellinese (Creval). “Il governo – ha tenuto a precisare Misiani – è sempre neutrale nei confronti delle operazioni di mercato”.