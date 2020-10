MiSE, pubblicato bando per “Digital Transformation” PMI

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione per il bando “Digital Transformation” delle PMI.

Lo comunica il MiSe precisando che “per questa misura sono stati stanziati 100 milioni di euro dal Decreto Crescita, con l’obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate previste nell’ambito di Impresa 4.0 e di quelle relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera“.

In particolare – precisa la nota – si punta a sostenere la Digital Transformation nel settore manifatturiero e in quello dei servizi diretti alle imprese, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali e nel settore del commercio, contribuendo così agli obiettivi di innovazione e di crescita di competitività dell’intero tessuto produttivo del Paese.

Le domande potranno essere compilate a partire dal prossimo 15 dicembre e saranno valutate e gestite da Invitalia.