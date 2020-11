Mise, Patuanelli incontra il ministro francese Le Maire: focus su batterie e idrogeno

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro Stefano Patuanelli ha ricevuto oggi al MiSE il Ministro dell’Economia e delle Finanze della Repubblica francese Bruno Le Maire.

“Sulla base di relazioni economiche già molto strette e articolate, è stato pienamente confermato come i due Paesi intendano rafforzare la loro cooperazione sul versante industriale, a livello sia bilaterale che europeo, come peraltro già ribadito dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Repubblica francese al Vertice di Napoli del 27 febbraio 2020″, si legge in una nota diffusa dal Ministero.

Nell’ambito del piano europeo di ripresa e resilienza, Patuanelli e Le Maire hanno concordato di coordinare da vicino i rispettivi piani strategici nazionali di ripresa, in modo da sviluppare economie più verdi, digitali e resilienti. In particolare, la nota sottolinea come i due Ministri abbiano accolto favorevolmente “gli importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI) già avviati con successo nel settore delle batterie, a cui partecipano aziende di entrambi i Paesi e che necessitano di approfondimento e ulteriori sviluppi”.

Idrogeno, microelettronica, cloud ed economia digitale sono i settori in cui hanno concordato di cooperare con investimenti comuni, nel quadro di una “volontà di promuovere un’ambiziosa strategia industriale europea, che affermi la sovranità e l’autonomia tecnologica della Ue”.

A tal proposito, i due Ministri hanno accolto con favore l’annuncio della Commissione europea di proporre una rinnovata strategia industriale nel 2021. “Essi sperano che possa riuscire a mobilitare gli investimenti necessari alle sfide della transizione ecologica e digitale, in linea con gli obiettivi fissati”, conclude la nota del Mise.