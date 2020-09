MISE, online piattaforma su Strategia Digitale

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero dello Sviluppo economico mette online la piattaforma “Strategia Digitale – Laboratorio per il futuro”, un aggregatore di progetti e contenuti sulle politiche digitali promosse dal MISE in ambito di tecnologie emergenti, banda ultralarga, innovazione e trasformazione digitale.

UNa piattaforma che nasce dalla sinergia tra i progetti “Ultranet” di Unioncamere e “Crescita Digitale in Comune” di ALI – Autonomie Locali Italiane, con il coordinamento strategico di Infratel, per promuovere l’accelerazione dei lavori della rete in fibra per mezzo di roadshow mirati e maratone digitali. Attenzione anche alla conoscenza della banda ultralarga tra i cittadini con il lancio, fra lpaltro, di una mini webserie.

Con l’avvio della piattaforma è stata pubblicata anche una call per esperti per l’elaborazione di un Libro bianco sul ruolo della comunicazione nei processi di trasformazione digitale. Un’iniziativa del Ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con il Ministero della Funzione Pubblica, che mira ad approfondire il valore strategico della comunicazione come volano di innovazione digitale, sia a livello pubblico che privato. L’iniziativa si inserisce all’interno dei un più ampio progetto per identificare le variabili e i fattori che rendono “di qualità” la comunicazione pubblica sui social media, nel generale quadro delle policy e dei processi di trasformazione digitale delle imprese e della pubblica amministrazione.

“Questi progetti a trazione digitale rappresentano importanti iniziative sinergiche per il raggiungimento degli obiettivi di innovazione e trasformazione digitale del Paese”, sottolinea il Sottosegretario con delega alle politiche digitali Mirella Liuzzi.