Mise, dal 4 dicembre novità in materia di brevetti

(Teleborsa) – Snellite le procedure per depositare una domanda internazionale di brevetto. A partire dal prossimo 4 dicembre gli utenti italiani che desiderano depositare una domanda internazionale di brevetto (secondo il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti), avvalendosi dell’UIBM come Ufficio Ricevente, potranno utilizzare il sistema di deposito telematico ePCT.

Istituito con il Decreto Direttoriale del 16.11.2017, tale sistema, messo a disposizione dall’OMPI (l’Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale), sulla sua piattaforma online, consentirà di gestire in modalità paperless un’altra delle tipologie di domande relative a titoli di proprietà industriale.

Il nuovo sistema telematico, spiega il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), consentirà all’utenza italiana di: depositare la domanda di brevetto da casa o ufficio, in qualsiasi momento (il sistema è attivo h24); vedersi attribuire immediatamente la data internazionale di deposito; risparmiare 183 euro di tassa di deposito; richiedere all’UIBM, quale Ufficio Ricevente, di preparare e trasmettere i documenti di priorità, previo assolvimento dell’imposta di bollo; comunicare con l’Ufficio in maniera più rapida ed efficiente; accedere a tutti i servizi post-filing del portale ePCT.