MISE, al via la consultazione su piano elettrico nazionale

(Teleborsa) – Il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato la predisposizione del Piano triennale 2019-2021 della Ricerca di Sistema elettrico nazionale con cui si definiscono gli obiettivi generali, i temi, le priorità e le risorse disponibili per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.

Il Sottosegretario Davide Crippa ha illustrato gli argomenti sui quali possono essere presentati i progetti di ricerca che siano coincidenti gli obiettivi del Piano Energia Clima 2030 e volti a sviluppare e introdurre nel sistema tecnologie funzionali alla transizione energetica e alla sicurezza.

La predisposizione del piano ha anche la finalità di “non disperdere le risorse disponibili nell’apposito Fondo su tanti piccoli progetti“, ma “convogliare le risorse pubbliche sulle attività maggiormente utili e che possono garantire risultati più efficaci“.

“Per la predisposizione del Piano abbiamo dialogato con chi fa ricerca tutti i giorni”, ha affermato Crippa, aggiungendo “è nostro compito capire quali delle iniziative promosse dai diversi Enti possono trovare uno sbocco nel settore industriale”.

“L’obiettivo – ha sottolieato – è quello di coinvolgere i ricercatori e le imprese per impegnarsi insieme in attività di ricerca incentrate su tecnologie abilitanti e sullo sviluppo di tecnologie di specifico interesse per il settore elettrico, in una prospettiva di transizione energetica e sviluppo di rinnovabili”.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)