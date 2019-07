Mise, 50 milioni stanziati per la mobilità intelligente

editato in: da

(Teleborsa) – È stato firmato a Napoli l’accordo tra il MISE e dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) sulla mobilità intelligente. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini, l’efficienza dei servizi pubblici anche attraverso le tecnologie emergenti e stimolare l’innovazione di mercato.

Per il finanziamento dei nuovi bandi di domanda pubblica intelligente sono stati stanziati 50 milioni di euro. Il Ministero si avvarrà della collaborazione di AGID per selezionare i progetti innovativi presentati dalle imprese. L’Agenzia in particolare valuterà i fabbisogni espressi dalle pubbliche amministrazioni e sarà il committente delle gare d’appalto. Per un’Italia più “smart” potranno mettersi in gioco Imprese, Start Up e centri di ricerca che si vedranno finanziate le attività di ricerca e sviluppo, prototipazione e sperimentazione.

Ad aprire le fila del progetto è il primo bando di domanda intelligente denominato “Fabbisogno di mobilità e specificità territoriali”, che si prefigge di migliorare la vivibilità delle grandi e piccole città italiane attraverso l’abbattimento del traffico dei veicoli e una progressiva riduzione dell’inquinamento.