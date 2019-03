Ministro Tria a Firenze: “L’Italia non cresce ma niente manovra correttiva”

editato in: da

(Teleborsa) – “L’Italia non cresce, ancora più dell’Europa. Ma una manovra correttiva non ci sarà, “nessuno ce la chiede”, ha detto a Firenze il Ministro dell’Economia Tria a Firenze. “Rallenta la crescita in Europa, perché si è fermato il motore, la Germania – ha aggiunto – e conseguentemente si è fermata anche la parte più produttiva dell’Italia, quella del manifatturiero che esporta. Il problema è che l’Italia da dieci anni cresce un punto percentuale in meno del resto d’Europa, significa che la nostra economia è allo zero mentre la Germania riesce a rimanere allo 0,7-0,8%”.

Poi il Ministro mette in guardia chi attacca il sistema bancario italiano: “Significa avallare una campagna europea che ci sta mettendo difficoltà e minare l’interesse nazionale”.

(Foto: Giovanni Tria )