MInistra De Micheli, Decreto per permesso circolazione festivi bus passeggeri non di linea

(Teleborsa) – La Ministra Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha firmato anche un Decreto per la razionalizzazione dei servizi automobilistici interregionali, relativi al trasporto delle persone su autobus non di linea, in considerazione della ridotta mobilità sul territorio nazionale. Misura resa necessaria dall’esigenza di contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus e a tutela dei viaggiatori e degli operatori del settore.

Il Decreto prevede che modifiche e riduzioni dei servizi di linea autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possano essere adottate dal vettore, previa adeguata comunicazione al Ministero e all’utenza, a condizione che non si proceda all’integrale cessazione dei servizi da erogare, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero della Salute e di quanto previsto dal DPCM dell’11 marzo, ovvero che si assumano tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio e siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Le disposizioni del Decreto sono in vigore fino al 25 marzo e si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.