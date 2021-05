Ministero del Lavoro: applicativo informatico unica modalità per comunicazione smart working

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero del Lavoro ha ricordato con una nota che la comunicazione di smart working deve essere eseguita esclusivamente utilizzando l’applicativo informatico disponibile sul sito del dicastero. Non sono ammesse modalità di trasmissione differenti dall’utilizzo della piattaforma informatica.

Online sono pubblicate anche le istruzioni tecnico-procedurali per l’invio in modalità semplificata o in modalità ordinaria. Per tutte le informazioni, è possibile consultare le pagine dedicate sul sito istituzionale e su Cliclavoro. Il ministero ha sottolineato inoltre che l’accesso ai servizi digitali disponibili sul portale Servizi Lavoro è consentito unicamente con le credenziali Spid (di tipo personale, non aziendali) o Cie (carta d’identità elettronica).