Min. Lavoro-Bankitalia: Donne e giovani più colpiti da crisi

(Teleborsa) – Nel 2020 la perdita occupazionale si è concentrata nelle regioni del Nord: in particolare Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano hanno registrato circa 200.000 attivazioni nette in meno rispetto all’anno precedente, contribuendo per quasi due terzi ai minori flussi rilevati a livello nazionale.

E’ quanto rilevano in un’analisi congiunta sul mercato del lavoro basata sui dati amministrativi delle comunicazioni obbligatorie, sottolineando che “il fenomeno riflette la distribuzione dell’occupazione (nel 2019 in queste aree è stata creata oltre la metà delle posizioni lavorative registrate sul territorio nazionale), gli andamenti dei diversi settori economici e l’impatto dei provvedimenti adottati nel corso dell’anno per fare fronte alla pandemia. In molte aree del Mezzogiorno il saldo è stato lievemente positivo”.

Dall’analisi emerge che “la pandemia da Coronavirus ha accentuato le difficoltà di donne e giovani ad accedere al mondo del lavoro. La flessione delle attivazioni nette è stata più accentuata per l’occupazione femminile, maggiormente diffusa nei settori con andamenti meno favorevoli, come i servizi turistici; viceversa, dopo la fase di contrazione durante il lockdown, la componente maschile ha beneficiato della più rapida ripresa dell’industria e in particolare delle costruzioni, in cui oltre il 90 per cento dei lavoratori sono uomini. Negli ultimi due mesi dell’anno, la nuova flessione dei servizi ha ulteriormente ampliato il divario di genere”.

L’emergenza sanitaria – si legge – “ha colpito in misura marcatamente eterogenea i diversi gruppi anagrafici: la fascia di età compresa tra i 15 e i 34 anni, che rappresenta solo un quarto dell’occupazione alle dipendenze nel settore privato non agricolo, ha contribuito per oltre la metà al calo complessivo dei posti di lavoro creati. La dinamica occupazionale dei più giovani ha risentito non solo dell’elevata incidenza di impieghi nel turismo, ma anche della maggiore diffusione dei contratti a tempo determinato che hanno assorbito la caduta della domanda di lavoro nella prima e nella seconda ondata di contagi”.