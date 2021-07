Mims, Giovannini: “Trasporto aereo in ripresa. Ita opportunità che non dobbiamo farci sfuggire”

editato in: da

(Teleborsa) – “I dati ci dicono che il sistema economico italiano è già in ripresa: lo era per alcuni settori l’anno scorso ma adesso tutti i settori si stanno muovendo e anche gli ultimissimi dati sui movimenti del trasporto aereo danno la stessa indicazione. Ovviamente dobbiamo stare attenti perché la variante Delta è un pericolo e per la sicurezza di tutti dobbiamo tenerla sotto controllo. La buona notizia però è che anche quei settori che erano in difficoltà adesso sono ripartiti in tutta Europa”. È quanto ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini parlando con i giornalisti a margine della celebrazione del quarantennale di Enav.