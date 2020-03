“M’illumino di Meno”, Intesa Sanpaolo aderisce alla Campagna 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Si rinnova per il decimo anno l’adesione di Intesa Sanpaolo a “M’illumino di Meno”, la campagna di sensibilizzazione sui consumi energetici e gli stili di vita sostenibili ideata dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2. In programma per venerdì 6 marzo, l’iniziativa quest’anno è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante e il verde intorno a noi.

Diverse le attività previste da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Campagna. Le tre sedi museali delle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli e Vicenza – fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota – spegneranno l’illuminazione esterna dalle ore 18.00 alle 19.30 invitando tutti i visitatori ad aderire all’iniziativa. A Torino l’illuminazione di alcune aree del grattacielo, luogo di lavoro per 2mila dipendenti del Gruppo e sede di incontri ed eventi per la cittadinanza, verrà interrotta dalle ore 20.30 alle 6.00 del giorno successivo e anche il Museo del Risparmio spegnerà le luci esterne dalle ore 18.00 alle 19.30. Inoltre, attraverso i 7.700 monitor degli sportelli ATM, tutti i clienti saranno chiamati alla partecipazione e inviatati ad adottare un comportamento più responsabile a difesa del verde e dell’ambiente.

Tra le iniziative realizzate dal Gruppo dedicate alle nuove generazioni, vi è, inoltre, il progetto itinerante S.A.V.E. (Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza) realizzato dal Museo del Risparmio della Banca che organizza in un Discovery Truck corsi e laboratori per sensibilizzare gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori di tutta Italia all’uso responsabile delle risorse e del denaro. Il progetto si caratterizza per la donazione a ciascuna classe partecipante di un albero di cacao che andrà ad arricchire la “Foresta SAVE” in Camerun. Gli alberi di cacao piantati – spiega Intesa Sanpaolo – non solo compenseranno le emissioni di 13.750 kg di CO2 utilizzati nel viaggio ma costituiranno anche una fonte di reddito per gli agricoltori che potranno commerciare in circuiti locali i frutti e i prodotti derivati dalla loro trasformazione.

