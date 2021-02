Milleproroghe vede traguardo: atteso ok finale

editato in: da

(Teleborsa) – Il Governo pone la fiducia al Senato sul Dl Milleproroghe: lo ha annunciato all’Assemblea di Palazzo Madama il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Si tratta della prima fiducia chiesta dall’esecutivo Draghi.

Intanto, la seduta dell’Aula del Senato è sospesa fino alle 13.30. Alle 12.45 è convocata la conferenza dei capigruppo che dovrà esprimersi sul prosieguo dei lavori. Il provvedimento è in scadenza: deve essere convertito in legge entro lunedì 1 marzo: ambienti di Palazzo Chigi sostengono, dunque, che si tratta di una fiducia “tecnica“.



Rinvio dei termini per le domande per la cassa integrazione Covid, slittamento delle scadenze per le cartelle esattoriali, più tempo per l’utilizzo del bonus vacanze. Ma non solo. Diverse le misure. Per le imprese, ad esempio, previsto un allungamento al 31 luglio delle deroghe che permettono l’approvazione dei bilanci a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anziché 120, in modalità telematica. Resta fissata al 30 giugno la scadenza relativa al blocco degli sfratti.

Il provvedimento è già stato approvato a larghissima maggioranza (322 sì, 2 no e 31 astenuti) martedì sera alla Camera.