Milleproroghe, slittano le votazioni su emendamenti

(Teleborsa) – Si terranno la prossima settimana le votazioni sugli emendamenti al Milleproroghe nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera.

Lo ha deciso l’ufficio di presidenza delle due commissioni, dopo una riunione tecnico-politica sul decreto nella quale governo e maggioranza hanno cominciato a fare il punto sulle proposte di modifica.

A quanto si apprende, l’esecutivo sarebbe ancora in fase istruttoria: i pareri non sarebbero ancora pronti e su alcuni emendamenti deve esprimersi la Ragioneria generale dello Stato.

Le votazioni, salvo ulteriori slittamenti, dovrebbero dunque cominciare lunedì 3 febbraio, il che rende sempre più probabile che la prima lettura a Montecitorio sarà quelle decisiva.

Il testo dovrebbe approvare alla Camera la settimana del 10 febbraio per l’esame dell’Assemblea e il primo via libera; in seguito provvedimento è atteso in Senato con tempi strettissimi: pena la decadenza, il decreto deve essere infatti convertito in legge entro il 29 febbraio.

Gli emendamenti al decreto sono rimasti poco oltre mille, dopo il vaglio di ammissibilità che ne ha cassati altrettanti.