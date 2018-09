Milleproroghe, ok della Camera. Decreto torna al Senato

editato in: da

(Teleborsa) – Il decreto Milleproroghe incassa il via libera di Montecitorio e si appresta a varcare la soglia di Palazzo Madama.

Con 285 voti a favore, 106 contrari e quattro astenuti, il provvedimento ottiene il benestare dall’Aula della Camera, dopo la maratona dell’ostruzionismo del Partito democratico, che aveva protestato contro la questione di fiducia posta dal Governo.

Incassata la fiducia e l’approvazione non proprio a pieni voti, il decreto torna ora al Senato per la terza lettura, già calendarizzata per il prossimo 16 settembre.

Non è escluso che anche a Palazzo Madama, l’esecutivo giallo-verde ricorra alla questione di fiducia.