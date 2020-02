Milleproroghe, Confassociazioni: “Nessuna attenzione per Pmi e P. Iva”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Milleproroghe non contiene norme necessarie per rispondere alla crisi del comparto del lavoro autonomo e delle PMI che rischia solo di aggravarsi con l’emergenza sanitaria legata al coronavirus in Italia.

È la tesi espressa in una nota da Federica De Pasquale, vicepresidente di Confassociazioni, che ha chiesto all’esecutivo risposte immediate.

“Abbiamo già espresso più volte il nostro disappunto in merito alla mancanza di attenzione da parte del governo al mondo dei professionisti, del lavoro autonomo e delle Pmi. I dati Istat e i problemi generati dal coronavirus in questi giorni certificano la crisi in cui versa il comparto rappresentato, in gran parte, dalla nostra Confederazione come pure la necessità di risposte immediate“, si legge nella nota.

De Pasquale ha ricordato gli ultimi dati Istat che hanno certificato il calo dei lavoratori autonomi a livello numerico, ma soprattutto la diminuzione del reddito medio annuo di un lavoratore con partita Iva, “diminuito di circa 7 mila euro in 10 anni”.

In dettaglio, la vicepresidente di Confassociazioni, che ha anche la delega alle Pari Opportunità, ha evidenziato i dati della disoccupazione femminile. “In Italia la famosa ‘conciliazione dei tempi di vita e di lavoro’ è nei fatti un concetto solo sulla carta. L’11% delle donne con almeno un figlio non ha mai lavorato. Una percentuale che supera del 3,7% la media europea. Mentre il tasso di donne senza figli occupate è invece pari al 72,1%. Un quadro desolante dove, nell’ultimo trimestre del 2019, il PIL è sceso dello 0,3%”.

“Occorre agire immediatamente con un piano ben strutturato su più fronti: previdenza, accesso ai servizi, agevolazioni fiscali e riforma dell’IRPEF e dell’IRES che non veda penalizzate le PMI e il mondo dei professionisti”, ha chiesto De Pasquale.

Parlare in questi tempi di pari opportunità in ambito lavorativo non è più solo una questione di genere, ma occorre inquadrare il concetto – conclude Federica De Pasquale – in una logica di pari accesso al mondo del lavoro e delle tutele da parte dei lavoratori dipendenti come dei lavoratori autonomi e delle micro Pmi, oggi i più danneggiati dai provvedimenti del Governo“.