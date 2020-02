Milleproroghe, Castelli: “100 milioni a città metropolitana Roma”

editato in: da

(Teleborsa) – “Arrivano 100 milioni di euro per finanziare la manutenzione di strade e scuole della Città Metropolitana di Roma. Assicuriamo ai cittadini una migliore qualità della vita e diamo seguito ad un impegno preso”.

Ad affermarlo, in una nota, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, annunciando l’approvazione dell’emendamento, al Decreto Milleproroghe, che stanzia 20 milioni all’anno fino al 2024 per la Città Metropolitana di Roma e, con le stesse finalità, 10 milioni di euro all’anno per quella di Milano.



Assicurare velocemente stabilità a imprese commercio aree pubbliche -“Mi dispiace che in questo provvedimento non sia entrata la norma sui mercatari, ero convinta prevalesse il buonsenso, ma delle volte non accade, purtroppo. Alle imprese che esercitano commercio su aree pubbliche dobbiamo assicurare stabilità, questo è un tema che va affrontato velocemente, per non danneggiare una categoria già penalizzata dalla congiuntura economiche. Riproporremo la norma nel primo provvedimento utile”, ha detto Castelli, durante i lavori di conversione del Decreto Milleproroghe alla Camera, in merito al ritiro dell’emendamento Carabetta.