Milleproroghe, blocco trivelle potrebbe saltare

(Teleborsa) – Milleproroghe di fine anno con sorpresa: sarebbe, infatti, saltato lo stop alla ricerca e coltivazione di idrocarburi su tutto il territorio nazionale previsto dalla bozza del decreto atteso oggi in Consiglio dei Ministri. La notizia trova conferma in ambienti di Governo.

Il blocco delle trivelle è una questione delicata per la maggioranza. Il Movimento 5 Stelle – che aveva battagliato parecchio anche nel Conte-1 con la Lega – lo ha sponsorizzato in vari provvedimenti, compreso l’ultimo decreto agosto, da cui però, come in questo caso, è stato espunto in extremis, ufficialmente per estraneità di materia.

“Respingere la norma sull’abbandono delle trivellazioni sarebbe una scelta non coerente con gli impegni assunti con l’Europa”.

Scrivono Greenpeace, Legambiente e WWF in una nota congiunta sottolineando che “la norma sul progressivo abbandono delle trivellazioni di gas e petrolio in Italia, a cominciare da quelle nei nostri mari, proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, va nella giusta direzione della decarbonizzazione della nostra economia richiesta dall’Europa con l’European Green Deal e soprattutto con lo strumento Next Generation EU che assegna all’Italia nel suo complesso 209 miliardi di euro (il 37% da destinare ad azioni per il clima) e respingerla in Consiglio de Ministri vorrebbe dire contraddire le scelte green del Governo concordate con l’Europa”.