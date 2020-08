Milano zavorra gli altri Listini europei che sono in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per la Borsa di Milano che resta la peggiore in UE, scontando il round di risultati semestrali pubblicati questa settimana. A frenare il mercati concorrono le tensioni USA-Cina, il dilagare dei contagi di Covid-19 nel mondo e l’attesa per il rapporto del mercato del lavoro americano.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,45%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +147 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.

Tra i mercati del Vecchio Continente contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,49%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,41%, e Parigi scende dello 0,71%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell’1,07% sul FTSE MIB.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, composta Campari, che cresce di un modesto +0,91%.

Performance modesta per DiaSorin, che mostra un moderato rialzo dello 0,84%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pirelli, che prosegue le contrattazioni a -3,47%.

Sessione nera per Banco BPM, che lascia sul tappeto una perdita del 3,01%.

Calo deciso per ENI, che segna un -2,54%.

In caduta libera Banca Mediolanum, che affonda del 2,37%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Cerved Group (+2,26%), Carel Industries (+1,87%), ERG (+0,76%) e Tinexta (+0,67%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS, che continua la seduta con -6,04%.

Pesante Banca Ifis, che segna una discesa di ben -5,5 punti percentuali.

Seduta drammatica per Saras, che crolla del 3,91%.

Sensibili perdite per Autogrill, in calo del 3,51%.