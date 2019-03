Milano tonica. Più caute le altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. L’attenzione degli investitori resta catalizzata sugli ultimi sviluppi legati alla Brexit. Il voto del Parlamento inglese ha escluso che il Regno Unito esca dall’Ue con un “no deal”, aprendo di fatto la strada ad un nuovo voto che dovrebbe rinviare la Brexit almeno fino a giugno. L’attuale deadline per l’uscita è fissata al 29 marzo.

Sul mercato Forex, seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,26%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,67%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,29%.

Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +242 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,49%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte, negozia un timido +0,13%. Bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,71%. Denaro anche su Parigi, +0,69%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,64%.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti chimico (+2,00%), alimentare (+1,40%) e bancario (+1,23%). Il settore costruzioni, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i best performers di Milano, continua a brillare Leonardo (+11,17%) sulla scia dei risultati 2018 e delle stime.

Ancora denaro sulle banche: Banco BPM (+4,17%), BPER (+2,25%) e UBI Banca (+2,14%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su A2A -0,75%.

Pensosa Juventus, con un calo frazionale dello 0,63% complici le prese di profitto dopo i recenti rialzi.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca Popolare di Sondrio (+2,77%), Aquafil (+2,71%), Cerved Group (+2,56%) e OVS (+2,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su RCS, che continua la seduta con -3,11%.

Sessione nera per Maire Tecnimont, che lascia sul tappeto una perdita del 3,11%.

Scivola De’ Longhi, con un netto svantaggio dell’1,80%.

In rosso Carel Industries, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,70%.