Milano tiene la posizione. Peggio le altre borse europee

(Teleborsa) – Borse sui minimi di giornata e Piazza Affari appena a galla, dopo un esordio che era apparso decisamente migliore. I mercati restano in attesa di novità per quella che può sembrare l’estate più “calda” della storia. Mai come quest’anno i temi sono tanti: dalla Brexit alla guerra commerciale, dalla battaglia a colpi di svalutazioni competitive all’improvvisa crisi del governo.

L’Euro / Dollaro USA intanto mantiene una posizione sostanzialmente stabile su 1,119. L’appetito per i beni “rigiugio” spinge ancora l’oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,70%.

Migliora lo spread a 233 punti base, in calo di 6 punti base rispetto a venerdì, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,74%.

Tra gli indici di Eurolandia è debole Francoforte, con un calo frazionale dello 0,25%, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,44%, giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,45%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.315 punti.

Tra i best performers di Milano, restano evidenza Amplifon (+1,81%), Campari (+1,79%), Poste Italiane (+1,67%), grazie alla loro natura tipicamente difensiva.

Corre anche Buzzi Unicem (+1,01%) dopo il giudizio positivo di JP Morgan.

La peggiore si conferma Tenaris, che continua la seduta con -2,47%, dopo l’esito delle primarie in Argentina.

Fineco scende dell’1,79%.

Calo deciso per Saipem, che segna un -1,46%.

Sotto pressione Atlantia, con un forte ribasso dell’1,45%.