Milano tiene la posizione

(Teleborsa) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Sul fronte macroeconomico, l’Eurostat ha confermato la stima flash per i prezzi al consumo di luglio relativi all’intero blocco: un rialzo del 2,2% su anno rispetto al +1,9% di giugno. L’attenzione degli investitori, nella giornata odierna, sarà soprattutto sulle minute della riunione di politica monetaria della FED del 27 e 28 luglio.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,172. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.787,7 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,33%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,55%.

Tra le principali Borse europee giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,23%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,32%, e tentenna Parigi, che cede lo 0,33%.

Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 28.770 punti, sui livelli della vigilia.

In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,61%); come pure, sale il FTSE Italia Star (+0,8%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza A2A (+1,58%), Inwit (+1,46%), Interpump (+1,32%) e Azimut (+1,04%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Exor, che ottiene -1,29%.

CNH Industrial scende dell’1,08%.

Sostanzialmente debole Ferrari, che registra una flessione dello 0,87%.

Si muove sotto la parità Tenaris, evidenziando un decremento dello 0,70%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, doValue (+3,24%), Sanlorenzo (+1,85%), Esprinet (+1,64%) e Tinexta (+1,46%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -1,46%.

Contrazione moderata per Illimity Bank, che soffre un calo dello 0,74%.

Sottotono Piaggio che mostra una limatura dello 0,73%.

Deludente Saras, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.