Milano sulla parità, allineata ai listini europei

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente, con gli investitori in attesa di novità sul fronte delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina e in ansia per l’esito della Brexit. L’incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza direzione intanto l’ S&P-500 sulla borsa a stelle e strisce.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. L’Oro resta stabile. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,57%.

Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.

Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte è poco mossa +0,05%, Londra avanza dello 0,71%, cauta Parigi, che mostra una performance pari a +0,17%.

Piazza Affari consolida le basi precedenti riportando un +0,04% sul FTSE MIB. Lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 24.512 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,63%), come il FTSE Italia Star (0,7%).

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori chimico (+1,69%), sanitario (+0,83%) e telecomunicazioni (+0,68%).

Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti alimentare (-1,80%) e tecnologia (-0,91%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Recordati, mostrando un incremento dell’1,69%.

Denaro su Azimut, che registra un rialzo dell’1,65%.

Bilancio decisamente positivo per Italgas, che vanta un progresso dell’1,38%.

Buona performance per Poste Italiane, che cresce dell’1,16%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari -1,86%.

In rosso Fineco, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,36%.

Spicca la prestazione negativa di Exor, che scende dell’1,11%.

STMicroelectronics scende dell’1,09%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, FILA (+5,26%), Mutuionline (+4,33%), Salini Impregilo (+4,00%) e Brembo (+3,43%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS -3,00%.

Tonfo di IMA, che mostra una caduta del 2,13%.

Calo deciso per Credito Valtellinese, che segna un -1,83%.

Sotto pressione Gima TT, con un forte ribasso dell’1,60%.

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)