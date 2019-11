Milano, Salone dei pagamenti: American Express e convergenza digitale

editato in: da

(Teleborsa) – In Italia nel 2018 per utilizzo della “carta di credito/debito” incremento del 9% rispetto all’anno precedente per un importo di 240 miliardi di euro a conferma della costante crescita dei pagamenti digitali e delle enormi potenzialità che questo settore può generare. Tra i più quotati protagonisti del “Salone dei Pagamenti 2019” in corso a Milano dal 6 all’8 novembre, American Express, tra i maggiori player presenti, ha portato strategie, trend e soluzioni per accelerare la rivoluzione in atto e abilitare il cambiamento generato dal ruolo centrale di online e mobile nella vita di tutti i giorni. Proprio nel momento dell’acceso dibattito parlamentare in atto nel nostro Paese inteso alla massiccia diffusione della moneta elettronica nel contesto della “guerra” all’evasione fiscale.

Conosciuta anche come Amex, leader globale nei servizi e nelle soluzioni di pagamento con sede centrale a New York e in Europa, oltre che a Londra con “centri” anche in Italia (Roma e Milano), la società rinnova il suo impegno alla guida della trasformazione digitale in atto in Italia. La continua crescita dell’eCommerce, che nel mondo pesa 3 trilioni di dollari, e il rapido sviluppo del mobile, che in Italia varrà tra i 17 e 20 miliardi di euro entro il 2021, uniti all’utilizzo dei social media da parte di oltre 3,5 miliardi di utenti nel mondo e 35 milioni in Italia, dimostrano la nuova tendenza dei consumatori verso l’interazione in real-time. American Express gestisce a livello globale 114 milioni di carte e milioni di transazioni ogni giorno con oltre 1 trilione di dollari di transato in un anno.

Ed è proprio in questa direzione che American Express, società diversificata che opera nei servizi finanziari e di viaggio, si inserisce per essere il partner a fianco di consumatori, esercenti e aziende, partecipando come main sponsor all’evento italiano dedicato appunto ai pagamenti digitali. La società, in qualità di issuer ed acquirer, ha a disposizione il più grande network al mondo capace di creare un collegamento tra i clienti e gli esercenti e generare valore in tutti gli step del Closed Loop. Gli esercenti possono quindi accedere attraverso le tecnologie di Data Analytics di American Express a una base di informazioni strategiche ed insight utili e applicabili al business.

