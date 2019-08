Milano Rogoredo, Toninelli: “Mai così tanti cantieri sbloccati&...

editato in: da

(Teleborsa) – Milano Rogoredo rinasce a nuova vita grazie al potenziamento messo in campo dal Gruppo FS Italiane con più treni, più servizi e un’attenzione particolare alla sicurezza per rendere quella che è ancora una zona delicata della periferia milanese la vera porta a Sud della città.

Il potenziamento dell’hub meneghino, presentato a Milano alla presenza dell’ad di FS Italiane Gianfranco Battisti, del vice presidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, oltre a Stefano Bolognini, assessore alle politiche Sociali, abitative disabilità della Regione Lombardia e Anna Scavuzzo, Vice Sindaco e Assessore Sicurezza Comune di Milano, rientra in un quadro più organico del sistema trasporti Paese, come ha ricordato il ministro Toninelli.

“I fatti dicono che mai come ora si stanno sbloccando cantieri fermi da anni“, ha dichiarato a margine dell’inaugurazione dell’hub meneghino. “Da due anni era ferma anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’esistente e ora è tornata con 2,7 miliardi nell’aggiornamento del contratto, il che significa una miriade di piccole e medie imprese italiane e territoriali che finalmente tornano a lavorare – ha aggiunto – Quando tra pochi mesi avremo gli effetti di queste straordinarie iniziative, i numeri saranno da ripresa, con termini occupazionali molto positivi”.

Per quanto riguarda la stazione meneghina, l’occasione è stata la chiusura per lavori dell’aeroporto di Linate dal 27 luglio al 27 ottobre. “Abbiamo pensato che fosse l’occasione per fare il punto e implementare i servizi per intercettare una parte dei circa 100mila passeggeri che utilizzano l’aereo da Linate“, ha dichiarato l’ad di FS Italiane Battisti.

Ciò si traduce in investimenti in nuovi servizi, a partire dai collegamenti con le Frecce di Trenitalia che passano da 36 a 50, 14 in più di cui otto fermano in stazione già dal 9 giugno e altre 6 dal 28 luglio.

Più sicurezza e attenzione ai clienti con l’apertura della Sala Freccia e la biglietteria di Trenitalia dalle 6 alle 21.30, con orario prolungato, a cui si aggiungono nuove self service e negli orari di punta un desk mobile con addetti di customer service. Completamente rinnovato il parcheggio Metropark (Gruppo FS Italiane) di via Cassinis, adiacente alla stazione, con 189 posti auto: infine maggiore sicurezza con un presidio fisso di Polfer, composto da 19 uomini, e il potenziamento del presidio di Protezione Aziendale del Gruppo FS Italiane.

“Con l’hub Rogoredo ci sarà più sicurezza e più lavoro” ha aggiuntoSalvini in un’intervista a TLB a margine dell’inaugurazione. Per il vicepremier, quella di oggi è “una bella giornata. C’è bisogno di viaggiare in treno e c’è bisogno di treni veloci e sicuri, per chi ci viaggia, per gli imprenditori, per l’ambiente. Ovunque viaggiano treni veloci e sicuri, è un passo avanti verso il progresso, verso l’Europa, verso il futuro”, ha dichiarato Salvini nel corso del suo intervento.